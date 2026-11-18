В марте этого года сотрудник ГАИ Приволжского района вместе с вышеуказанной сотрудницей Центра так же поступили с еще одним иностранцем. За 200 тыс. руб. они пообещали ему помочь в получении российского гражданства. Подозреваемые взяли у иностранца 100 тыс. руб. якобы для передачи должностным лицам, но распорядились деньгами по своему усмотрению.