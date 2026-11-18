В Астрахани будут судить экс-полицейских, пообещавших иностранцам гражданство РФ
За свои «услуги» брали по 100 тыс. рублей
В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции. Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном следкоме.
В феврале 2026 года, по версии следствия, сотрудница Центра временного содержания иностранцев предложила иностранному гражданину свою помощь в получении разрешения на временное проживание в России. За свои услуги экс-полицейский запросила 200 тыс. руб. Получив половину суммы, подозреваемая потратила деньги на себя, не выполнив обещание.
В марте этого года сотрудник ГАИ Приволжского района вместе с вышеуказанной сотрудницей Центра так же поступили с еще одним иностранцем. За 200 тыс. руб. они пообещали ему помочь в получении российского гражданства. Подозреваемые взяли у иностранца 100 тыс. руб. якобы для передачи должностным лицам, но распорядились деньгами по своему усмотрению.