По версии следствия, в мае 2026 года неустановленные сотрудники ООО УК «Челябинск-сити» демонтировали участок трубы в подвале дома №70 на улице Свободы. При этом общее собрание собственников по этому поводу не проводилось, владельцы не принимали подобного решения. В итоге жильцы до конца октября оставались без горячего водоснабжения. Благодаря принятым следователями мерам подачу ресурса восстановили.