Работники челябинской УК незаконно демонтировали трубу для горячей воды в доме
Возбуждено уголовное дело
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело после повреждения трубопровода горячего водоснабжения в одном из жилых домов регионального центра. Дело завели по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в мае 2026 года неустановленные сотрудники ООО УК «Челябинск-сити» демонтировали участок трубы в подвале дома №70 на улице Свободы. При этом общее собрание собственников по этому поводу не проводилось, владельцы не принимали подобного решения. В итоге жильцы до конца октября оставались без горячего водоснабжения. Благодаря принятым следователями мерам подачу ресурса восстановили.
Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре Советского района. По месту жительства директора организации и в офисе УК проведены обыски, изъяты документы.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УК «Челябинск-сити» зарегистрировано в региональном центре в 2013 году. Владельцем и директором является Дмитрий Королев. Выручка компании за 2025 год составила 874 тыс. руб., чистая прибыль — 10 тыс. руб.