Суд признал незаконным бездействие администрации и коммунального предприятия, которые не обеспечили потребителей водой надлежащего качества. Ответчиков обязали не позднее 1 июня 2027 года принять меры и наладить подачу воды, соответствующей нормативам по альфа-активности и содержанию радона-222. Решение суда в законную силу пока не вступило.