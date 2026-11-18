В Оренбуржье суд обязал чиновников обеспечить жителей чистой питьевой водой
Ранее пробы показали превышение радона и альфа-активности в воде
Адамовский районный суд Оренбургской области рассмотрел административное дело о санитарно-эпидемиологическом благополучии жителей Елизаветинского сельсовета (восток региона). Поводом стала проверка, выявившая нарушения в питьевой воде. Ответчиками по иску выступили администрация сельсовета и МУП ЖКХ «Елизаветинский».
Лабораторные исследования показали, что пробы воды не соответствуют требованиям СанПиН. В частности, удельная активность радона-222 превышала 60 Бк/кг, а удельная суммарная альфа-активность — 0,2 Бк/кг.
Суд признал незаконным бездействие администрации и коммунального предприятия, которые не обеспечили потребителей водой надлежащего качества. Ответчиков обязали не позднее 1 июня 2027 года принять меры и наладить подачу воды, соответствующей нормативам по альфа-активности и содержанию радона-222. Решение суда в законную силу пока не вступило.