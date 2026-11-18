«Народный участковый» Валерий Минликаев родился в деревне Старотураево Калтасинского района. Карьеру в органах внутренних дел он начал в 2006 году после возвращения с военной службы. До 2014 года он служил младшим сержантом в патрульно-постовой службе и помощником оперативного дежурного. В 2014 году он отучился в Уфимском юридическом институте и стал участковым. Теперь Валерий Минликаев отвечает за правопорядок на территории с населением более 3 тыс. человек, отмечают в пресс-службе МВД по Башкирии.