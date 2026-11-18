Полицейского из Башкирии признали лучшим участковым страны
Майор Валерий Минликаев, старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Калтасинскому району, стал победителем всероссийского конкурса «Народный участковый — 2026». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. За победу в конкурсе министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил его медалью МВД России «За доблесть в службе», ведомственным нагрудным знаком, памятной статуэткой и грамотой, а также автомобилем УАЗ «Патриот».
«Народный участковый» Валерий Минликаев родился в деревне Старотураево Калтасинского района. Карьеру в органах внутренних дел он начал в 2006 году после возвращения с военной службы. До 2014 года он служил младшим сержантом в патрульно-постовой службе и помощником оперативного дежурного. В 2014 году он отучился в Уфимском юридическом институте и стал участковым. Теперь Валерий Минликаев отвечает за правопорядок на территории с населением более 3 тыс. человек, отмечают в пресс-службе МВД по Башкирии.
Кроме службы, он занимается художественной самодеятельностью: майор полиции выступает в марийском Народном ансамбле танца «Эрви».
Как сообщал «Ъ-Уфа», два года назад участковый из Абзелиловского района в таком же конкурсе занял третье место.