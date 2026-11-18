Саратовских сотрудников сотового оператора заподозрили в мошенничестве
Они торговали оборудованием под видом поставки клиентам
В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении семи сотрудников одного из офисов крупного оператора сотовой связи. Их подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном УМВД России.
По данным полиции, фигуранты несколько месяцев по фиктивным документам получали на складе компании телевизионное оборудование. Его подозреваемые якобы устанавливали вымышленным клиентам.
На деле имущество сбывалось в комиссионных магазинах и в скупках. Прибыль фигуранты делили между собой. Полиция установила 16 мошеннических эпизодов. Сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.