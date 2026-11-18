На деле имущество сбывалось в комиссионных магазинах и в скупках. Прибыль фигуранты делили между собой. Полиция установила 16 мошеннических эпизодов. Сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.