В Казани в октябре этого года заключили 593 сделки на рынке первичной недвижимости — на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь проданных квартир превысила 30,4 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба «Объектив.РФ».