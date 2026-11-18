За год продажи новостроек в Казани сократились на 51%
Доля ипотечных сделок составила 48,2%
В Казани в октябре этого года заключили 593 сделки на рынке первичной недвижимости — на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая площадь проданных квартир превысила 30,4 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба «Объектив.РФ».
По сравнению с сентябрем количество сделок сократилось примерно в 2,5 раза. Месяцем ранее на рынке новостроек Казани зарегистрировали более 1,5 тыс. сделок.
Доля ипотечных сделок в октябре составила 48,2% — это минимальный показатель за последние 12 месяцев.
Коммерческий директор «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая связала снижение продаж с изменением спроса после сентябрьского всплеска. По ее словам, покупатели стремились заключить сделки до изменения условий семейной ипотеки с 1 октября. В результате часть спроса была реализована досрочно.