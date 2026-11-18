Татарстан вошел в число лидеров по росту отправлений через СДЭК
В Татарстане в октябре этого года количество отправлений через СДЭК выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.
Ниже в рейтинге оказались Пермский и Краснодарский края: в них количество отправлений через СДЭК выросло на 12% и 10% соответственно. Москва вошла в число наиболее популярных направлений доставки из всех анализируемых регионов.
В структуре посылок из Татарстана лидировали одежда и обувь — 24,7%. Отмечается, что среди необычных посылок из республики оказались карманный микроскоп и будильник в виде гантели.