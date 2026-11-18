Женщина обратилась в экспертное учреждение для оценки ущерба и просила суд взыскать с мэрии 304,4 тыс. руб. возмещения, 10 тыс. руб. за экспертизу, 8,2 тыс. руб. госпошлины и 50 тыс. руб. на оплату услуг представителя. Суд признал, что обязанность по организации отлова собак на улицах и в общественных местах возложена на управление по коммунальному хозяйству и благоустройству.