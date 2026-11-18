Суд обязал мэрию Астрахани заплатить за покусанный «Мерседес»
Собаки обошлись администрации почти в 290 тыс. рублей
Суд в Астрахани частично удовлетворил иск местной жительницы к администрации города. Поводом стало нападение безнадзорных животных на ее автомобиль «Мерседес-Бенц» в апреле 2026 года. Машина получила повреждения, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
Женщина обратилась в экспертное учреждение для оценки ущерба и просила суд взыскать с мэрии 304,4 тыс. руб. возмещения, 10 тыс. руб. за экспертизу, 8,2 тыс. руб. госпошлины и 50 тыс. руб. на оплату услуг представителя. Суд признал, что обязанность по организации отлова собак на улицах и в общественных местах возложена на управление по коммунальному хозяйству и благоустройству.
В итоге с муниципального образования в лице УКХиБ за счет средств казны взыскано 241,5 тыс. руб. ущерба, 10 тыс. руб. расходов на независимую экспертизу, 30 тыс. руб. на представителя и 8,2 тыс. руб. госпошлины. Требования удовлетворены частично — сумма возмещения и расходы на юриста оказались ниже заявленных.