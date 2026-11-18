Налоговики потребовали банкротства красноярского приоритетного инвестпроекта
Иск к лесопереработчику «АйСиЭм Вуд» подан в Омской области
Иск о признании банкротом ООО «АйСиЭм Вуд», реализующего в Красноярском крае крупный инвестиционный проект в сфере лесопереработки, поступил в арбитражный суд Омской области 13 ноября. Он подан межрегиональной инспекцией ФНС №7 по Омской области в связи с налоговой задолженностью компании почти в 22,4 млн руб.
Проект по строительству производства клееных панелей и пиломатериалов в Кодинске и Богучанах «АйСиЭм Вуд» реализуется с 2022 года. Планируется, что предприятие будет выпускать 420 тыс. куб. м пиломатериалов и 100 тыс. куб. м панелей в год. Совокупный объем инвестиций составит 3,5 млрд руб.
Как следует из паспорта инвестпроекта, на сегодня уже вложено более 1 млрд руб. Введены в эксплуатацию цеха лесопиления и сортировки, сооружены сушильный и котельный комплексы.
Решением российского Министерства промышленности и торговли проект включен в число приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, что позволяет компании арендовать лесные участки в Красноярском крае площадью 1,1 млн га с расчетной лесосекой 1,9 млн куб. м древесины в год. Но в 2026 году министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края исключило проект из числа приоритетных из-за задолженности компании по арендной плате в размере 18,5 млн руб. В сентябре в красноярский арбитражный суд поступил иск «АйСиЭм Вуд», оспаривающий это решение.