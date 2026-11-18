Решением российского Министерства промышленности и торговли проект включен в число приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, что позволяет компании арендовать лесные участки в Красноярском крае площадью 1,1 млн га с расчетной лесосекой 1,9 млн куб. м древесины в год. Но в 2026 году министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края исключило проект из числа приоритетных из-за задолженности компании по арендной плате в размере 18,5 млн руб. В сентябре в красноярский арбитражный суд поступил иск «АйСиЭм Вуд», оспаривающий это решение.