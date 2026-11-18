В Угличе в закупке победила более дорогая заявка из-за вычета НДС
Ярославское УФАС признало АО «Малая комплексная энергетика» ограничившей конкуренцию при закупке, в которой победила заявка с более высокой ценой из-за учета разницы налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в ведомстве.
В закупке работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения об эвакуации в Угличе участвовали субъекты малого и среднего предпринимательства. Заказчик указал в извещении две начальные максимальные цены договора — с НДС и без него.
Победителем запроса котировок стала компания, предложившая 627,6 тыс. руб. с НДС, а участник, готовый выполнить работы за 558 тыс. руб. без НДС, занял второе место.
При сравнении заявок заказчик вычитал НДС из предложений плательщиков налога. В результате заявку победителя оценили по цене 514 426,23 руб., а предложение участника, не платившего НДС, — по полной цене. Комиссия УФАС сочла, что такой порядок дал плательщикам НДС преимущество, и признала заказчика нарушившим ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции».
АО «Малая комплексная энергетика» занимается теплоснабжением в четырех округах Ярославской области. 56,11% акций компании принадлежит правительству области.