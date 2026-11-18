Больше всего в бюджет Удмуртии принесли сборы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — 53,5 млрд руб. (+12,4% год к году). Следом идут поступления от налога на прибыль организаций и акцизы — 25,4 и 9,2 млрд руб. По первому наблюдается спад на 10,1%, по второму — рост на 1%.