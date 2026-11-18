Расходы бюджета Удмуртии выросли почти на 15% в январе—октябре
Траты на экономику республики увеличились на треть
Расходы консолидированного бюджета Удмуртии в январе—октябре составили 153,6 млрд руб. Это на 14,8% больше, чем годом ранее, сообщили в минэкономики республики.
Основная строка расходов — «Образование». На него было направлено 49 млрд руб. (+10,7%). Следом идут «Национальная экономика» и «Социальная политика» — 33,1 и 28,2 млрд руб. соответственно. Прирост по направлениям составил 28,3 и 6,3%. На «Здравоохранение» ушло 11,9 млрд руб.
Доходы региональной казны за указанный период составили 156,9 млрд руб. Из них 30,1 млрд руб. — безвозмездные поступления, остальное — налоговые и неналоговые доходы.
Больше всего в бюджет Удмуртии принесли сборы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — 53,5 млрд руб. (+12,4% год к году). Следом идут поступления от налога на прибыль организаций и акцизы — 25,4 и 9,2 млрд руб. По первому наблюдается спад на 10,1%, по второму — рост на 1%.
По уточненному годовому плану доходы бюджета Удмуртии в 2026 году составят 199,7 млрд руб. Расходы — 213,9 млрд руб. Прогнозируемый дефицит достигнет отметки 14,2 млрд руб.