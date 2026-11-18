В Татарстане сотрудника суда оштрафовали за видео 12-летней давности
Сармановский районный суд Татарстана оштрафовал секретаря судебного заседания Вахитовского районного суда на 1 тыс. руб. за демонстрацию нацистской символики в видео, добавленном на его страницу во «ВКонтакте» 12 лет назад. Это следует из постановления суда.
Суд признал сотрудника виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Согласно материалам дела, ролик с названием Nein cat был размещен в 2014 году и оставался в открытом доступе. В 30-секундной записи присутствовали изображения Адольфа Гитлера и анимированного кота со свастикой. Видео набрало 22 просмотра.
На заседании мужчина пояснил, что считал ролик юмористическим и не преследовал цели пропаганды нацистской символики. К моменту рассмотрения дела он удалил запись. Суд расценил нарушение как длящееся и указал, что срок давности в таком случае исчисляется со дня обнаружения публикации, а не ее размещения.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние и заявленную сотрудником поддержку СВО.