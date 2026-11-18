На заседании мужчина пояснил, что считал ролик юмористическим и не преследовал цели пропаганды нацистской символики. К моменту рассмотрения дела он удалил запись. Суд расценил нарушение как длящееся и указал, что срок давности в таком случае исчисляется со дня обнаружения публикации, а не ее размещения.