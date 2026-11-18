Крымский мост был атакован беспилотниками ВСУ в ночь на 16 ноября. По данным Минтранса России, удар был нанесен после двух часов ночи, пострадавших не было. Движение автомобильного транспорта временно ограничили, поезда до Керчи задерживались на два-четыре часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал повреждения моста незначительными, к восстановительным работам приступили специалисты.