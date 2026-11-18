Администрация главы Удмуртии опровергла указ о ремонте Крымского моста
Фейковый документ предписывал предприятиям выделить технику и деньги
Администрация главы Удмуртии опровергла указ о поиске средств на ремонт Крымского моста, поврежденного в результате атаки ВСУ. Фейковый документ распространялся в соцсетях. Об этом сообщает ЦУР Удмуртии.
В социальных сетях появилась фотография якобы подписанного врио главы республики Ольгой Абрамовой указа. В нем говорилось о необходимости проработать вопрос предоставления предприятиями Удмуртии техники, материалов и финансовых средств для восстановления переправы. В администрации главы и правительства региона заявили, что такого документа нет среди нормативных правовых актов на официальном сайте республики.
По данным администрации, подделка выполнена по шаблону ранее распространявшихся фейковых документов. В ней обнаружили ошибки в написании названия республики на удмуртском языке, оформлении печати и указании должности Ольги Абрамовой.
Крымский мост был атакован беспилотниками ВСУ в ночь на 16 ноября. По данным Минтранса России, удар был нанесен после двух часов ночи, пострадавших не было. Движение автомобильного транспорта временно ограничили, поезда до Керчи задерживались на два-четыре часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал повреждения моста незначительными, к восстановительным работам приступили специалисты.