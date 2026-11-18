Поезд № 150 Ташкент — Астрахань будет отправляться с вокзала Ташкент-Центральный (Ташкент-Северный) каждый четверг в 18:00 по местному времени и прибывать в Астрахань в субботу в 19:00. Обратный состав № 149 Астрахань — Ташкент с 20 декабря будет выезжать по воскресеньям в 02:01 и прибывать в Ташкент по вторникам в 04:35.