Астрахань и Узбекистан соединят еженедельным пассажирским поездом
Время в пути составит 51 час
С 17 декабря появится прямое железнодорожное сообщение между Астраханью и Ташкентом. Как сообщило Министерство транспорта Узбекистана, поезд будет ходить раз в неделю.
Сейчас прямого рейса между городами нет. Добраться можно только поездом с пересадкой в Самаре или проходящими составами со станции Аксарайская-2 в Астраханской области.
Поезд № 150 Ташкент — Астрахань будет отправляться с вокзала Ташкент-Центральный (Ташкент-Северный) каждый четверг в 18:00 по местному времени и прибывать в Астрахань в субботу в 19:00. Обратный состав № 149 Астрахань — Ташкент с 20 декабря будет выезжать по воскресеньям в 02:01 и прибывать в Ташкент по вторникам в 04:35.
Время в пути составит 2 дня и 3 часа. Продажа билетов открывается за 45 дней до даты отправления поезда.