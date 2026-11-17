Девятиэтажный дом на улице Спортивной, 34 в поселке Хохольский строится с 2016 года, сроки его сдачи неоднократно переносились. Заключение о соответствии объекта проектной документации Госстройнадзор выдал только в октябре 2025-го. В начале прошлого года прокуратура выявила, что застройщик привлек 26,9 млн руб. дольщиков без использования эскроу-счетов. Позже УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): по данным следствия, обязательства не выполнены на сумму около 298 млн руб. перед 109 дольщиками.