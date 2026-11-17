Суд взыскал с застройщика «Капитель» неустойку за долгострой в Воронежской области
Хохольский районный суд Воронежской области удовлетворил иск прокурора района в интересах местной жительницы к ООО «Капитель». С застройщика в пользу дольщицы взыскана неустойка в размере 154,9 тыс. руб. и компенсация морального вреда — 15 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По материалам дела, в феврале 2021 года между истицей и застройщиком был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Планируемый срок ввода — декабрь 2022 года, передача квартиры — март 2023-го. Женщина все оплатила, но дом до сих пор не достроен. Жилье в установленный срок она не получила.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура Воронежа направила в Ленинский райсуд уголовное дело в отношении директора ООО «Капитель» Константина Безрука. Его обвиняют в привлечении средств дольщиков с нарушениями (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). По версии следствия, с августа 2021 по декабрь 2022 года он привлек свыше 17 млн руб. по договорам займа, лишив граждан гарантий на получение квартир. Свою вину он признал.
Девятиэтажный дом на улице Спортивной, 34 в поселке Хохольский строится с 2016 года, сроки его сдачи неоднократно переносились. Заключение о соответствии объекта проектной документации Госстройнадзор выдал только в октябре 2025-го. В начале прошлого года прокуратура выявила, что застройщик привлек 26,9 млн руб. дольщиков без использования эскроу-счетов. Позже УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): по данным следствия, обязательства не выполнены на сумму около 298 млн руб. перед 109 дольщиками.
Согласно данным Rusprofile, ООО «Капитель» зарегистрировано в 2006 году в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор — Валерий Коппалин. Единственный учредитель — Константин Безруков. По итогам 2025 года выручка компании составила 4,26 млн руб. (рост более чем в два раза к уровню 2024 года — 2,03 млн руб.). Чистый убыток за 2025 год — 1,23 млн руб. (в 2024 году — 368 тыс. руб.).