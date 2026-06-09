Дошло до суда дело об обманутых дольщиках многоэтажки под Воронежем

Прокуратура Воронежа направила в Ленинский райсуд уголовное дело в отношении директора местного застройщика ООО «Капитель» (собственник — Константин Безрук), который обвиняется в привлечении средств дольщиков с нарушениями (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По данным Rusprofile, с основания компании ей руководит Валерий Коппалин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на улице Спортивной, 34 в поселке Хохольский Воронежской области, который строила «Капитель»

Фото: с сайта правительства Воронежской области Дом на улице Спортивной, 34 в поселке Хохольский Воронежской области, который строила «Капитель»

Фото: с сайта правительства Воронежской области

По версии следствия, с августа 2021 года по декабрь 2022-го фигурант привлек средства граждан на строительство многоквартирного дома в пригородном Хохольском районе Воронежской области. Между сторонами были заключены договоры займа на общую сумму свыше 17 млн руб., что лишило потерпевших гарантий на предоставление им квартир и на целевое расходование денег.

Обвиняемый признал свою вину.

Кроме того, застройщик вовремя не завершил возведение дома. По данным портала «Наш. Дом. РФ», он получил разрешение на строительство девятиэтажки еще в ноябре 2016 года. Изначально объект планировалось сдать в четвертом квартале 2022 года, но сроки неоднократно сдвигались. В итоге воронежский Госстройнадзор выдал заключение о соответствии дома проектной документации только в октябре 2025-го.

В начале прошлого года прокуратура региона провела проверку хода строительства многоэтажки и обнаружила, что «Капитель» привлекла 26,9 млн руб. дольщиков без использования эскроу-счетов. Летом стало известно, что УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В фабуле дела уточнялось, что застройщик якобы не выполнил обязательства на сумму порядка 298 млн руб. перед 109 дольщиками.

Алина Морозова