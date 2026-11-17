Также хотят разделить ряд действующих видов деятельности: парикмахерские и косметические услуги, ремонт, техобслуживание и мойку машин, дошкольное и дополнительное образование. Для ИП без наемных работников предлагают единый подход к расчету потенциального дохода — не менее 95% от показателя для предпринимателей с 1–7 сотрудниками. Ожидается, что это побудит предпринимателей нанимать больше работников без роста налоговой нагрузки. По оценке, мера принесет бюджету не менее 30 млн руб. Изменения направлены на более справедливую налоговую нагрузку и могут затронуть около 400 налогоплательщиков — не более 2,5% от общего числа ИП на патентной системе.