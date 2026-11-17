Патентную систему в Саратовской области дополнят услугами такси и ремеслами
Изменения могут затронуть около 400 налогоплательщиков
Саратовские депутаты предложили расширить патентную систему. Сейчас порог годового дохода для ее применения снижается: с 60 млн руб. в 2025 году до 15 млн в 2027-м. В перечень видов деятельности планируют добавить услуги такси и восемь направлений ремесленной работы, среди которых изготовление текстиля (кроме одежды), изделий из дерева, стекла и керамики, мыла ручной работы, кованых и металлических изделий, музыкальных инструментов. Законопроект обсудили 17 ноября на комитете облдумы по бюджету.
Также хотят разделить ряд действующих видов деятельности: парикмахерские и косметические услуги, ремонт, техобслуживание и мойку машин, дошкольное и дополнительное образование. Для ИП без наемных работников предлагают единый подход к расчету потенциального дохода — не менее 95% от показателя для предпринимателей с 1–7 сотрудниками. Ожидается, что это побудит предпринимателей нанимать больше работников без роста налоговой нагрузки. По оценке, мера принесет бюджету не менее 30 млн руб. Изменения направлены на более справедливую налоговую нагрузку и могут затронуть около 400 налогоплательщиков — не более 2,5% от общего числа ИП на патентной системе.
На заседании рассмотрели и коэффициент для иностранных работников на 2027 год — 2,905. Авансовый платеж для работающих у физлиц составит 14,82 тыс. руб., у юрлиц — 10,5 тыс. руб. По словам министра труда и соцзащиты Дениса Давыдова, приток иностранных работников в регион снижается, а уровень занятости местного населения находится на высоком уровне — около 61%.