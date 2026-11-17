В НАТО рассчитывают, что объединение потребностей нескольких государств повысит доступность коммерческих пусковых услуг. Объем финансирования, количество резервируемых запусков и сроки достижения начальной операционной готовности альянс не раскрыл. Его представитель, которого цитирует UK Defence Journal, лишь отметил, что немедленный запуск спутника по требованию пока не обеспечивается и будет зависеть от готовности коммерческой отрасли.