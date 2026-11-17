Члены НАТО договорились о финансировании инициативы STARLIFT
О переходе STARLIFT к практической реализации в НАТО объявили на конференции NATO Edge 26 в Измире. Десять стран альянса — Бельгия, Канада, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Турция и Великобритания — вместе с Южной Кореей договорились финансировать инициативу через Агентство по поддержке и закупкам (NSPA).
STARLIFT как проект разрабатывается с октября 2024 года. Инициатива предполагает резервирование мест на коммерческих ракетах, использование сети космодромов стран-участниц и координацию запусков. Эти возможности должны позволить отрабатывать концепции так называемых responsive space operations — оперативного реагирования на изменения обстановки в космосе, в том числе срочного выведения спутников.
В НАТО рассчитывают, что объединение потребностей нескольких государств повысит доступность коммерческих пусковых услуг. Объем финансирования, количество резервируемых запусков и сроки достижения начальной операционной готовности альянс не раскрыл. Его представитель, которого цитирует UK Defence Journal, лишь отметил, что немедленный запуск спутника по требованию пока не обеспечивается и будет зависеть от готовности коммерческой отрасли.