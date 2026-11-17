По данным ФСБ, предполагаемые исполнители получили от кураторов более 700 кг взрывчатых веществ западного производства, не менее 40 ударных беспилотников и шесть гидроциклов. Также им передали комплектующие и оборудование для сборки и настройки дронов. Часть беспилотников доставили на юг России с помощью метеозондов и других БПЛА. Более 70 аппаратов удалось перехватить.