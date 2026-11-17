В Краснодарском крае и Адыгее пресекли подготовку терактов с использованием БПЛА
ФСБ России заявила о предотвращении серии терактов с использованием беспилотников и безэкипажных катеров на юге страны. По данным спецслужбы, атаки готовили украинские разведывательные структуры. В рамках операции задержали четырех предполагаемых участников подготовки терактов в Ростове-на-Дону, Дагестане, Адыгее и Краснодарском крае. Еще двое подозреваемых были ликвидированы при задержании. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Задержания прошли в Ростове-на-Дону, Кизляре, Майкопе и Тихорецке. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела о приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. По информации спецслужбы, сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали.
Как сообщили в ведомстве, подготовка атак началась в начале 2026 года. По версии ФСБ, к ней были причастны Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба безопасности Украины. Операцией, как утверждает российская спецслужба, руководили генерал-майор Георгий Лордкипанидзе и бригадный генерал Николай Ульяницкий.
По данным ФСБ, предполагаемые исполнители получили от кураторов более 700 кг взрывчатых веществ западного производства, не менее 40 ударных беспилотников и шесть гидроциклов. Также им передали комплектующие и оборудование для сборки и настройки дронов. Часть беспилотников доставили на юг России с помощью метеозондов и других БПЛА. Более 70 аппаратов удалось перехватить.
Гидроциклы, по информации спецслужбы, доставили через третьи страны. Их планировали переоборудовать в безэкипажные катера и оснастить взрывчаткой массой до 60 кг в тротиловом эквиваленте. Предполагаемыми целями должны были стать гражданские суда и военные корабли в Каспийском море.
Кроме того, FPV-дроны с управлением по оптоволокну планировали запускать из жилых районов Адыгеи и Краснодарского края. Целями атак, по данным ФСБ, должны были стать военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры.
В ноябре подготовка перешла к завершающей стадии: беспилотники привели в боевую готовность и разместили на позициях для одновременного запуска. В этот момент сотрудники ФСБ пресекли деятельность предполагаемых участников. Дроны и безэкипажные катера обезвредили, комплектующие, аппаратуру и другие специальные средства изъяли.
По оценке ФСБ, на подготовку терактов выделили не менее $2,5 млн.
Ранее, 2 ноября, спецслужба сообщила о задержании партии заминированных FPV-очков для управления беспилотниками. Их пытались отправить российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи. При проверке специалисты обнаружили взрывные устройства, установленные вместо кулеров охлаждения. По данным ФСБ, они были настроены на детонацию при включении очков. Сейчас ведомство устанавливает причастных к подготовке этой атаки.