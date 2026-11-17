Из-за действующих с 2022 года ограничений на работу аэропорта и небольшого числа поездов на юге РФ туристы добираются в Крым в основном на автомобилях и автобусах. В 2025 году, согласно оценкам министерства курортов и туризма республики, этот путь выбрали 76% гостей полуострова. 61% от общего числа туристов двигались по мосту, а 15% — по дороге через новые регионы. Маршрут через новые регионы многие туристы до сих пор не считают безопасным, говорит господин Мкртчян.