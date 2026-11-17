Атака БПЛА на Крымский мост может дополнительно снизить турпоток на полуостров
Атака на Крымский мост может стать дополнительной причиной сдерживания турпотока на полуостров, заявил “Ъ” представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Говорить о масштабах снижения, по его мнению, преждевременно: данных об отменах подтвержденных бронирований у бизнеса пока нет. Реагируют туристы на подобные события обычно через два-пять дней. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян ждет, что бронирования в Крым на сезон 2027 года в ближайшие две-три недели остановятся.
Из-за действующих с 2022 года ограничений на работу аэропорта и небольшого числа поездов на юге РФ туристы добираются в Крым в основном на автомобилях и автобусах. В 2025 году, согласно оценкам министерства курортов и туризма республики, этот путь выбрали 76% гостей полуострова. 61% от общего числа туристов двигались по мосту, а 15% — по дороге через новые регионы. Маршрут через новые регионы многие туристы до сих пор не считают безопасным, говорит господин Мкртчян.