На основе прогноза сформирован проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы в 2027 году составят 99 млрд руб., расходы 101,4 млрд руб., разница между ними 2,4 млрд руб. Из расходов 64% планируется направить на социальную сферу. На проекты по созданию комфортной среды предусмотрено 18,1 млрд руб., на поддержку реального сектора экономики 2,8 млрд руб. На реализацию 11 нацпроектов в течение трех лет заложено 23,5 млрд руб.