Власти Пензенской области спрогнозировали ВРП в 1 трлн рублей в 2027 году
Расходы бюджета превысят доходы на 2,4 млрд рублей
Валовой региональный продукт Пензенской области по итогам 2027 года достигнет 1 трлн руб., следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития, который рассмотрел Стратегический совет под председательством губернатора Олега Мельниченко. В 2026 году показатель, по предварительной оценке, составит 948 млрд руб. По информации главы региона, индекс промышленного производства за девять месяцев 2026 года превысил 106%, это четвертый результат в ПФО.
На основе прогноза сформирован проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы в 2027 году составят 99 млрд руб., расходы 101,4 млрд руб., разница между ними 2,4 млрд руб. Из расходов 64% планируется направить на социальную сферу. На проекты по созданию комфортной среды предусмотрено 18,1 млрд руб., на поддержку реального сектора экономики 2,8 млрд руб. На реализацию 11 нацпроектов в течение трех лет заложено 23,5 млрд руб.
Господин Мельниченко заявил, что регион развивается в условиях санкционного давления, меняющейся логистики и растущей конкуренции. По его словам, власти будут отслеживать ситуацию и оптимизировать расходы там, где это потребуется.
Проект бюджета прошел публичные слушания, сообщил председатель Законодательного собрания Вадим Супиков. В первом чтении закон о бюджете и прогноз развития депутаты рассмотрят на сессии 20 ноября.