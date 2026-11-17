Особняк барона Штиглица в Петербурге выставили на торги за 966 млн рублей
«ДОМ.РФ» объявил аукцион по продаже особняка барона Александра Штиглица на Английской набережной в Петербурге. Начальная цена здания и земельного участка составляет 966,6 млн рублей. Заявки на участие принимают до 14 декабря, торги назначены на 18 декабря, следует из данных ГИС «Торги».
Особняк имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и находится в неудовлетворительном состоянии. Площадь здания составляет 10,5 тыс. кв. м, участка — 5,4 тыс. кв. м. В начальную стоимость включены 193,3 млн рублей за землю.
О планах выставить особняк на торги «ДОМ.РФ» сообщал в марте 2026 года. Тогда, как писал «Ъ», здание находилось в оперативном управлении Санкт-Петербургского государственного университета. В конце 1990-х его передали в аренду «Лукойлу» для реставрации, однако договор впоследствии расторгли.
В 2022 году «Ъ Северо-Запад» писал, что КГИОП обратился в суд с требованием обязать СПбГУ отреставрировать интерьеры особняка. К тому времени были выполнены только работы по восстановлению фасадов, внутренние помещения оставались неотреставрированными. Здание построили в 1859-1863 годах для семьи барона Александра Штиглица, а позднее его приобрел великий князь Павел Александрович.