«ДОМ.РФ» объявил аукцион по продаже особняка барона Александра Штиглица на Английской набережной в Петербурге. Начальная цена здания и земельного участка составляет 966,6 млн рублей. Заявки на участие принимают до 14 декабря, торги назначены на 18 декабря, следует из данных ГИС «Торги».