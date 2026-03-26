«ДОМ.РФ» выставит на торги особняк барона Штиглица в Петербурге

Правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества передала в управление компании «ДОМ.РФ» 12 га земли и свыше 52 тыс. кв. м зданий и сооружений в 14 регионах России. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, активы будут выставлены на открытые торги для последующего строительства жилья, коммерческих объектов и общественных пространств.

В переданный пул вошли восемь объектов культурного наследия, построенных с середины XIX века по вторую половину 1930-х годов. Среди них — особняк барона Александра Штиглица на Английской набережной в Санкт-Петербурге, здание полицейского управления 1928 года в Советске Калининградской области, а также гостиница «Мадрид» в Екатеринбурге, уточнил заместитель гендиректора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. Особняк Штиглица сейчас находится в оперативном управлении Санкт-Петербургского государственного университета. В конце 1990-х дворец передавался в аренду компании «Лукойл» на правах реставрации. Здесь планировалось разместить головной региональный офис нефтяной компании. Но впоследствии договор был расторгнут.

Как отметили в «ДОМ.РФ», новые собственники объектов культурного наследия смогут привлечь льготное кредитование на их восстановление и приспособление для современного использования по программе, оператором которой выступает «ДОМ.РФ». «Наша общая задача — чтобы каждый такой объект получил новую жизнь, гармонично вписался в городское пространство и приносил пользу людям и региону», — резюмировал Марат Хуснуллин.