В Кировской области экс-главу поселения осудили за ввод аварийного дома
Бывшего главу Сосновского городского поселения приговорили к четырем годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Он ввел в эксплуатацию дом ненадлежащего качества, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.
Ему также запретили в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Испытательный срок составил четыре года.
По данным суда, в конце 2017 года чиновник, зная о многочисленных дефектах строительных конструкций, незаконно ввел в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Советской в Сосновке. Здание находилось в ограниченно работоспособном техническом состоянии.
Кроме того, бывший глава организовал приобретение квартир в доме за счет бюджетных средств. Впоследствии их предоставили нуждающимся гражданам в рамках региональной программы переселения из аварийного жилья.
Бывший глава поселения вину не признал.