В Саратовской области растут расходы на водоснабжение, дороги и социальные нужды
В бюджет заводят 4 млрд рублей
Бюджет Саратовской области получит 4 млрд руб. В областной Думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности 17 ноября обсудили, куда они будут направлены.
Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что в региональный бюджет необходимо внести изменения. В доходной части областного бюджета отражено увеличение поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ в общей сумме 4 млрд руб. В рамках принятого в ноябре Правительством Российской Федерации решения о поддержке устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, Саратовской области будет направлена дотация в размере 2,6 млрд руб. на финансирование социально значимых расходов и снижение долговой нагрузки.
За счет целевой федеральной дотации (1,1 млрд руб.) предусматриваются мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду и защите объектов коммунальной инфраструктуры.
Привлеченные при поддержке Председателя Государственной Думы В.В. Володина средства в сумме 297 млн руб. направляются в порядке замещения ранее предусмотренных областных средств на ремонт тротуаров и улично-дорожной сети в Хвалынске. Также предусматриваются средства на строительство бассейна при школе в поселке Светлый (ЗАТО Светлый) в сумме 240 млн руб. с последующим их замещением.
По поручению губернатора области на обеспечение бесперебойного водоснабжения населения запланировано 159 млн руб. (в том числе 109 млн руб. — на предупреждение чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, и 50 млн руб. — на возмещение недополученных доходов в связи с применением регулируемых тарифов на воду для населения).
Резервный фонд Правительства Саратовской области будет увеличен на 1,5 млрд руб.
В итоге расходы областного бюджета возрастут в целом на 2,8 млрд руб., в том числе межбюджетные трансферты муниципальным образованиям увеличатся на 825,9 млн руб. Объем привлечения банковских кредитов будет сокращен на 1,1 млрд руб.
С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на текущий год составят: доходы — 205,6 млрд руб., расходы — 233,7 млрд руб., дефицит — 28,1 млрд руб.
Отвечая на вопросы депутатов, Ирина Бегинина пояснила, что из федеральной дотации в 2,6 млрд руб. 1 млрд руб. пойдет на снижение долговой нагрузки, что позволит уменьшить сумму привлечения банковских заимствований, а 1,6 млрд руб. будут направлены на социально значимые расходы.