Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что в региональный бюджет необходимо внести изменения. В доходной части областного бюджета отражено увеличение поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ в общей сумме 4 млрд руб. В рамках принятого в ноябре Правительством Российской Федерации решения о поддержке устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, Саратовской области будет направлена дотация в размере 2,6 млрд руб. на финансирование социально значимых расходов и снижение долговой нагрузки.