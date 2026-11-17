В надзорном ведомстве указывают на правовой вакуум в действующих муниципальных нормативных актах. В правилах благоустройства Саратова отсутствует понятие «оператор СИМ», а значит, не определены и обязанности арендных сервисов по содержанию и размещению электросамокатов, моноколес, гироскутеров и сигвеев. Прокуратура предлагает закрепить термин законодательно и обязать операторов размещать технику исключительно на специализированных стоянках, а также самостоятельно перемещать туда брошенные пользователями самокаты.