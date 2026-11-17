Прокуратура требует от Саратова создать парковки для электросамокатов
В надзорном ведомстве указывают на правовой вакуум
Прокуратура Саратова потребовала от городских властей законодательно урегулировать работу операторов кикшеринга и создать сеть обязательных парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующие предложения были озвучены на заседании комитета городской думы по городскому хозяйству старшим помощником прокурора города Светланой Карповой. По итогам обсуждения депутаты приняли решение сформировать рабочую группу для доработки поправок в правила благоустройства.
В надзорном ведомстве указывают на правовой вакуум в действующих муниципальных нормативных актах. В правилах благоустройства Саратова отсутствует понятие «оператор СИМ», а значит, не определены и обязанности арендных сервисов по содержанию и размещению электросамокатов, моноколес, гироскутеров и сигвеев. Прокуратура предлагает закрепить термин законодательно и обязать операторов размещать технику исключительно на специализированных стоянках, а также самостоятельно перемещать туда брошенные пользователями самокаты.
В прокуратуре настаивают на введении так называемых красных зон. Парковку СИМ предлагается запретить в радиусе 10 метров от памятников, остановок общественного транспорта и зданий образовательных учреждений. Размещение самокатов вне оборудованных стоянок также должно быть запрещено. Вступление новых требований в силу предлагается приурочить к 1 марта 2027 года — до этой даты городским службам предстоит обустроить инфраструктуру парковок.
Инициатива саратовской прокуратуры вписывается в общероссийский тренд регулирования рынка СИМ. С 1 сентября 2026 года в стране действуют новые правила движения и регистрации электросамокатов, а владельцы ранее приобретенных устройств обязаны поставить их на учет до 1 марта 2027 года. Аналогичные ограничения на парковку и движение СИМ уже вводят или готовят Екатеринбург и Ставрополь.