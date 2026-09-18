В Екатеринбурге с 1 марта планируют ввести правила парковки для СИМ

В Екатеринбурге с 1 марта планируют ввести правила парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Общественные обсуждения, предусматривающие поправки в городские Правила благоустройства, продлятся до 8 октября. Оставить свои замечания и предложения можно до 29 сентября через Госуслуги. После подведения всех итогов проект правил направят в Екатеринбургскую городскую думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Фото: Антон Буценко, 66.ru Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Фото: Антон Буценко, 66.ru

Согласно проекту, нельзя будет оставлять СИМ на велодорожках, на тротуарах шириной менее 1,5 метра, ближе 20 метров от остановок общественного транспорта, ближе 25 метров от памятников. Под запрет попадают арки зданий, клумбы, газоны, цветники, придомовые территории и зоны возможного схода снега. Предусмотрены правила парковки у школ, больниц, детских садов или других социально значимых объектов. Расстояние от СИМ до входа в здания должно быть не менее 20 метров. В случае принятия новые нормы начнут работать с 1 марта 2027 года.

«Речь идет не про ужесточение правил парковки, а про то, что они, наконец, появятся и будут официально закреплены в правилах благоустройства Екатеринбурга. Мы постоянно фиксируем обращения жителей по вопросам СИМ и особенно с появлением электровелосипедов. Поэтому у города должны быть понятные правила для средств микромобильности, вне зависимости от соглашений, подписанных с кикшерингами. Суть не в штрафах, а в том, чтобы все участники движения уважали друг друга»,— прокомментировала ситуацию председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

Спикер отметила, что запрет парковок на узких тротуарах и вблизи социальных объектов не приведет к дефициту мест для стоянки в центре и густонаселенных районах. «Это вопрос, безусловно грамотного выстраивания движения города в целом. Сами кикшеринги говорят, что в нашем городе реализуется так называемый транспортный сценарий. Мы не против, если места для парковок будут в тех точках, где это действительно позволяет пересесть на общественный транспорт»,— пояснила она.

Администрация Екатеринбурга, городская дума и управление МВД по городу ведут совместную работу по урегулированию вопроса с самокатами на улицах уральской столицы. Власти надеются, что новые правила смогут снять напряжение по данному вопросу. После принятия обновленных правил законодательное собрание Свердловской области сможет также добавить к городскому запрету штрафы за нарушение правил парковки СИМ.

Ранее сообщалось, что с января по август 2026 года в Свердловской области произошло 119 ДТП с участием СИМ. Сейчас в Екатеринбурге на нескольких участках, в первую очередь в центре города, действуют запрет проезда или ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности. Анна Гурарий осенью 2025 года инициировала подписание коллективного обращения спикеров дум нескольких городов с просьбой на законодательном уровне ввести обязательную идентификацию через Госуслуги для водителей самокатов.

Павел Миняев