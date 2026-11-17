В Татарстане снизился интерес к долгосрочным банковским вкладам
В Татарстане за последний год интерес к долгосрочным банковским вкладам снизился на 10,7%. Об этом сообщила пресс-служба Россельхозбанка.
В Чувашии количество поисковых запросов по этой теме сократилось на 6,4%, в Марий Эл — на 3,6%. В то же время в Кировской области интерес к вкладам сроком от года вырос на 15,9%.
В целом по Приволжскому федеральному округу количество запросов о долгосрочных вкладах за последние 12 месяцев увеличилось на 8,3%, превысив 40 тыс. Доля таких запросов среди всех поисковых обращений о вкладах выросла с 35% до 43%.
Интерес к краткосрочным вкладам на три и шесть месяцев, напротив, снизился. Однако в Кировской области и еще трех регионах интерес к краткосрочным вкладам вырос, в Кировской области он увеличился на 24,1%. Марий Эл стала единственным регионом, где увеличился спрос на шестимесячные вклады (+6,5%).
По данным РСХБ, поисковая активность в отношении сберегательных продуктов носит сезонный характер. Наибольший интерес к долгосрочным вкладам приходится на осень, а минимальный — на май и июнь.