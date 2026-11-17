Победителю предстоит обеспечить почти 390 часов летной работы с 1 января по 31 декабря 2027 года. Исполнитель должен обеспечить круглосуточную готовность к вылетам, включая выходные и праздники, на территории региона и при необходимости в соседних субъектах. Время вылета с момента заявки не должно превышать 30 минут в теплое время года и 60 минут в холодный период.