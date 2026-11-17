Подрядчику санавиации в Астраханской области предлагают 114 млн рублей
В 2027 году предстоит налетать почти 390 часов
Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Астраханской области ищет подрядчика для санитарно-авиационных работ в 2027 году. Начальная цена контракта превышает 114,3 млн руб.
Победителю предстоит обеспечить почти 390 часов летной работы с 1 января по 31 декабря 2027 года. Исполнитель должен обеспечить круглосуточную готовность к вылетам, включая выходные и праздники, на территории региона и при необходимости в соседних субъектах. Время вылета с момента заявки не должно превышать 30 минут в теплое время года и 60 минут в холодный период.
Для работ потребуется двухдвигательный вертолет транспортной категории «А», произведенный в России не ранее 2014 года. Он должен быть оборудован для ночных полетов и нести на борту изображение красного креста.
Подрядчик должен перевозить пациентов, сопровождающих лиц и бригады скорой помощи, доставлять лекарства, кровь и медицинские грузы. Борт также задействуют для доставки врачей на осмотры и диспансеризацию в труднодоступные населенные пункты без регулярного транспортного сообщения. Салон должен вмещать минимум двух медработников и одного лежачего пациента.