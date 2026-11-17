В Набережных Челнах планируют создать спортивно-оздоровительный кластер
В Набережных Челнах планируют построить спортивно-оздоровительный кластер с фитнес-клубом, термальным комплексом и центром любительского футбола. Об этом сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.
Проект предполагается реализовать в два этапа. На первом планируется создать фитнес-клуб и термальный комплекс. В их состав войдут групповые и тренажерные залы, бассейны, банный комплекс, сауны, массажные кабинеты, зоны отдыха, кафе и ресторан. На открытой территории предусмотрены два бассейна, площадки для бочче, мини-гольфа, бильярда и дартса, а также кинотеатр под открытым небом.
В существующем здании разместят спортивный бассейн, массажные кабинеты, раздевалки и прачечную. На цокольном этаже оборудуют помещение водоподготовки.
Второй этап предусматривает создание центра любительского футбола.
Дизайн-концепцию термального комплекса разработали итальянские специалисты, ранее участвовавшие в создании спа-комплекса «ЛетоЛето» в Тюмени. Рабочую документацию потенциального проекта готовят специалисты из Набережных Челнов, дизайн — команда из Казани. Инвестором проекта выступает Cleversport.