Проект предполагается реализовать в два этапа. На первом планируется создать фитнес-клуб и термальный комплекс. В их состав войдут групповые и тренажерные залы, бассейны, банный комплекс, сауны, массажные кабинеты, зоны отдыха, кафе и ресторан. На открытой территории предусмотрены два бассейна, площадки для бочче, мини-гольфа, бильярда и дартса, а также кинотеатр под открытым небом.