Петербургский хостинг Timeweb восстановил работу после сбоя
Хостинг-провайдер Timeweb восстановил работу облачных сервисов Cloud после сбоя, который произошел днем 17 ноября. Неполадки были связаны с проблемой сетевого оборудования, сообщили в компании. По данным провайдера, большая часть сервисов заработала после устранения неисправности.
О сбое Timeweb сообщил в 13:28 мск и присвоил инциденту уровень Major. Проблемы затронули пользователей в Санкт-Петербурге, Москве, Казахстане, Германии и Нидерландах. В частности, были недоступны облачные серверы, базы данных, App Platform, балансировщики нагрузки и Kubernetes. Согласно странице мониторинга Timeweb Cloud, инцидент завершился в 14:54 мск: компания сообщила о полном восстановлении работы сервисов.
На пике сбоя за час поступило около 1,6 тыс. жалоб на работу Timeweb, за сутки — около 5 тыс., следует из данных мониторингового сервиса Downdetector. Пользователи сообщали о проблемах с личным кабинетом, серверами и загрузкой сайтов.
В тот же день российские пользователи также жаловались на сбои в работе Google, DeepSeek и Twitch. По данным Downdetector на 12:50 мск, за час поступила 181 жалоба на Google, 167 — на DeepSeek и 123 — на Twitch. Больше всего сообщений о проблемах с Google поступило из Петербурга — 7% от общего числа жалоб, и Москвы — 6%.
Timeweb — один из крупнейших хостинг-провайдеров России и СНГ. Компания зарегистрирована в Петербурге и работает с 2006 года. По ее данным, на площадках провайдера размещено более 700 тыс. сайтов.