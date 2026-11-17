Сам обвиняемый поддержал доводы защиты и заявил, что не собирается скрываться от суда и следствия. Мотивы своих действий он объяснил желанием заниматься режиссурой и снимать кино о жизни своей бабушки. Блогер признал, что осознает неправомерность поступка — как по отношению к обществу, так и к самой бабушке.