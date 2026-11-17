Суд отказался отправлять сборщика денег «на квартиру блокаднице» в СИЗО
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в заключении под стражу Егора Стешкина, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ, и отправил его под домашний арест до 12 января 2027 года. Речь идет о блогере, который собирал деньги якобы на квартиру одинокой блокаднице, оказавшейся его родной бабушкой.
Защита, как сообщила объединенная пресс-служба судов города, настаивала на домашнем аресте. Адвокаты представили грамоты и характеристики на подсудимого. Сожительница Стешкина попросила суд учесть, что у пары есть малолетний ребенок.
Свою роль сыграло и то, что обвиняемый в мошенничестве начал возвращать добровольные денежные перечисления еще 15 октября 2026 года — задолго до возбуждения уголовного дела. Это подтвердили платежные квитанции.
Сам обвиняемый поддержал доводы защиты и заявил, что не собирается скрываться от суда и следствия. Мотивы своих действий он объяснил желанием заниматься режиссурой и снимать кино о жизни своей бабушки. Блогер признал, что осознает неправомерность поступка — как по отношению к обществу, так и к самой бабушке.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал о том, что история со сбором денег «на квартиру для одинокой блокадницы» дошла до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад о ходе проверки информации о мошеннических действиях в Санкт-Петербурге.