Сбор средств на квартиру в Петербурге привлек внимание Бастрыкина

Речь идет о блогере, который организовал сбор средств, чтобы якобы помочь 92-летней одинокой женщине, пережившей блокаду Ленинграда, обрести новое жилье. Как позже оказалось, блокадница является родной бабушкой молодого человека. Квартира у нее есть, но из-за действий внука в настоящее время она в залоге у кредитной организации.