Сбор средств на квартиру в Петербурге привлек внимание Бастрыкина
История со сбором денег «на квартиру для одинокой блокадницы» дошла до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад о ходе проверки информации о мошеннических действиях в Санкт-Петербурге.
Речь идет о блогере, который организовал сбор средств, чтобы якобы помочь 92-летней одинокой женщине, пережившей блокаду Ленинграда, обрести новое жилье. Как позже оказалось, блокадница является родной бабушкой молодого человека. Квартира у нее есть, но из-за действий внука в настоящее время она в залоге у кредитной организации.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Докладывать Бастрыкину о ходе дела поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Виктору Козлову.