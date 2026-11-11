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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

Сбор средств на квартиру в Петербурге привлек внимание Бастрыкина

История со сбором денег «на квартиру для одинокой блокадницы» дошла до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад о ходе проверки информации о мошеннических действиях в Санкт-Петербурге.
Бастрыкину будут докладывать о ходе дела

Бастрыкину будут докладывать о ходе дела

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Речь идет о блогере, который организовал сбор средств, чтобы якобы помочь 92-летней одинокой женщине, пережившей блокаду Ленинграда, обрести новое жилье. Как позже оказалось, блокадница является родной бабушкой молодого человека. Квартира у нее есть, но из-за действий внука в настоящее время она в залоге у кредитной организации.
По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Докладывать Бастрыкину о ходе дела поручено и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Виктору Козлову.
Денис Петров