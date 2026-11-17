В Кировской области нашли инвесторов для двух объектов культурного наследия
В Кировской области определили инвесторов для двух объектов культурного наследия: дома на улице Спасской в Кирове и здания почты на улице Советской в Уржуме. Еще один объект — здание театра на улице Советской в Уржуме — ожидает инвестора, сообщил пресс-центр правительства региона.
Для новых собственников предусмотрены меры государственной поддержки, в том числе льготное кредитование реставрационных проектов. По ним можно получить кредит по сниженной ставке на проведение ремонтно-реставрационных работ.
Для объектов, которые после восстановления планируется использовать в качестве гостиниц категории от двух звезд, действует ставка 6% годовых. При этом отменены ограничения по количеству номеров и площади гостиниц. Кроме того, льготный период кредитования после приведения объекта в удовлетворительное состояние увеличен с двух до пяти лет.
К 2030 году планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тыс. объектов культурного наследия и повысить инвестиционную привлекательность проектов по их восстановлению.