Для объектов, которые после восстановления планируется использовать в качестве гостиниц категории от двух звезд, действует ставка 6% годовых. При этом отменены ограничения по количеству номеров и площади гостиниц. Кроме того, льготный период кредитования после приведения объекта в удовлетворительное состояние увеличен с двух до пяти лет.