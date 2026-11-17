Удмуртия и Федерация спортивной борьбы подписали соглашение о сотрудничестве
Стороны намерены проводить турниры и развивать детско-юношеский спорт
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подписали соглашение о сотрудничестве в развитии этого вида спорта в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Документ предусматривает поддержку детско-юношеского спорта, совершенствование подготовки спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры. Одним из основных направлений станет проект «Спортивная борьба в школы Удмуртской Республики». Также стороны планируют проводить региональные и всероссийские турниры, повышать квалификацию тренеров и судей, поддерживать перспективных атлетов.
По словам Михаила Мамиашвили, борьбой в республике занимаются более 2 тыс. человек, работают несколько десятков тренеров. Он отметил, что федерация намерена проработать возможности проведения соревнований разного уровня и популяризации спорта среди детей.
Ольга Абрамова напомнила, что в 2025 году в республике открыли Дворец единоборств «УДС Арена». В Ижевске также строится модульный зал единоборств, где планируется открыть отделение дзюдо, а в перспективе — секцию самбо.
Региональная федерация спортивной борьбы действует в Удмуртии с 2001 года. Ее возглавляет Александр Емшанов.