Движение поездов по Крымскому мосту восстановили после повторной атаки
Железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем возобновили после приостановки движения из-за атак на Крымский мост 16 и 17 ноября. Первый поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправился со станции Тамань в 13:04. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Поезд Москва — Керчь уже покинул станцию Тамань. В ближайшее время планируется отправить еще три состава из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Поезда из Керчи 17 ноября отправят по расписанию. Билеты можно приобрести в кассах станции Керчь-Пассажирская.
Пассажиры, которые путешествуют без автомобилей, также могут воспользоваться паромной переправой. Паромы отправляются от Морского вокзала Керчи и из порта Кавказ. При планировании поездки пассажирам рекомендуют учитывать дополнительное время на покупку билетов и посадку.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали утром 17 ноября после повторной атаки. О ней сообщили главы Крыма и Краснодарского края. Сергей Аксенов призвал воздержаться от поездок в сторону переправы.
Повторная атака произошла менее чем через сутки после предыдущей. Утром 16 ноября движение по мосту также приостанавливали более чем на 16 часов. По предварительным данным, в результате атак пострадавших нет. При этом официальная информация о характере и масштабах повреждений не раскрывается. В Минтрансе России сообщили, что специалисты оценивают нанесенный объекту ущерб.
На подъездах к Крымскому мосту продолжают работать пункты питания и обогрева. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при необходимости их количество увеличат. На месте также работают оперативные службы.
В ближайшее время в Доме правительства пройдет заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Участники обсудят ликвидацию последствий атак беспилотников, восстановление Крымского моста и организацию движения по нему.
После атак украинских вооруженных формирований на Крымский мост 16 и 17 ноября Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте по ст. 205 УК РФ.
В Министерстве транспорта Крыма также сообщили номер горячей линии, по которому можно получить информацию о ситуации на Крымском мосту: +7 (979) 020-35-62.