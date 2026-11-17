Повторная атака произошла менее чем через сутки после предыдущей. Утром 16 ноября движение по мосту также приостанавливали более чем на 16 часов. По предварительным данным, в результате атак пострадавших нет. При этом официальная информация о характере и масштабах повреждений не раскрывается. В Минтрансе России сообщили, что специалисты оценивают нанесенный объекту ущерб.