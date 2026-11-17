Татарстан планирует увеличить цифровизацию животноводства до 85% к 2027 году
В растениеводстве планируют достичь показателя в 70%, в механизации — в 61%
Татарстан к 2027 году планирует увеличить уровень цифровизации в животноводстве до 85%, в растениеводстве — до 70%, в механизации — до 61%. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.
Сейчас уровень цифровизации в животноводстве составляет 75%, в растениеводстве — 60%, в механизации — 41%. Цифровыми решениями охвачено более 158 тыс. голов сельскохозяйственных животных, свыше 1,7 млн гектаров пашни и более 8 тыс. единиц техники.
Отдельное внимание в республике уделяют подготовке специалистов. На базе Казанского государственного аграрного университета реализуются 137 учебных дисциплин, связанных с цифровыми технологиями. Ежегодно по ним обучаются более 5 тыс. студентов.
В 2022–2025 годах повышение квалификации прошли 685 специалистов из 393 предприятий. В 2026 году дополнительное профессиональное образование получили более 1,2 тыс. работников агропромышленного комплекса.