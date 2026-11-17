Сейчас уровень цифровизации в животноводстве составляет 75%, в растениеводстве — 60%, в механизации — 41%. Цифровыми решениями охвачено более 158 тыс. голов сельскохозяйственных животных, свыше 1,7 млн гектаров пашни и более 8 тыс. единиц техники.