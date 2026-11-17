Государственный долг Татарстана за октябрь сократился на 60,4 млн рублей
Большую часть долга составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам
Объем государственного долга Татарстана по состоянию на 1 ноября составил 74,45 млрд руб. За месяц он сократился на 60,4 млн руб., сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.
Основную часть госдолга составляют обязательства по федеральным бюджетным кредитам — 66,7 млрд руб. Еще 7,8 млрд руб. приходится на государственные гарантии республики.
В октябре Татарстан привлек второй транш казначейского инфраструктурного кредита на 150,4 млн руб. При этом обязательства по государственным гарантиям сократились на 210,8 млн руб.