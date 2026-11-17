В РЖД назвали ориентировочные маршруты для «Сапсана» и «Авроры» после запуска ВСМ
Поезда «Аврора» и «Сапсан» после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург могут переехать из города на Неве в другие регионы. Возможные маршруты назвал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.
По словам господина Колесникова, для «Сапсанов» ориентировочные маршруты: Москва — Нижний Новгород, Белгород и Смоленск. Для «Авроры» — Курск, Орел и Ярославль.
Также «Аврору» могут отправить на маршруты между Самарой и Саратовом или Саратовом и Волгоградом. В РЖД, как отметил гендиректор, еще окончательно не определились с направлениями.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» сообщал о завершении первого этапа испытаний верхнего строения пути на опытном полигоне ВСМ Саблино — Тосно. Воздействие подвижного состава на инфраструктуру проверяли с помощью поезда «Сапсан».