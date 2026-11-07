В РЖД испытали инфраструктуру ВСМ на участке Саблино — Тосно с помощью «Сапсана»

«Сапсану» в процессе испытаний пришлось совершить 210 поездок. Из них 130 прошли по прямому направлению, где поезд развивал скорость до 230 км/ч. Еще 80 поездок он совершил по боковому направлению. Здесь максимальная скорость составляла 140 км/ч.