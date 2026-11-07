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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

В РЖД испытали инфраструктуру ВСМ на участке Саблино — Тосно с помощью «Сапсана»

Первый этап испытаний верхнего строения пути на опытном полигоне высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Саблино — Тосно завершен. Воздействие подвижного состава на инфраструктуру проверяли с помощью поезда «Сапсан», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
«Сапсан» во время испытаний совершил 210 поездок

«Сапсан» во время испытаний совершил 210 поездок

Александр Коряков / Коммерсантъ

«Сапсану» в процессе испытаний пришлось совершить 210 поездок. Из них 130 прошли по прямому направлению, где поезд развивал скорость до 230 км/ч. Еще 80 поездок он совершил по боковому направлению. Здесь максимальная скорость составляла 140 км/ч.
Испытания контролировали более 1,5 тыс. датчиков. Их установили на инфраструктуре и на составе. Всего специалистам удалось собрать более 35 ТБ данных. Полученную информацию обрабатывают.
«Первичный анализ позволяет нам говорить, что мы имеем трехкратную надежность от тех параметров, которые являются критическими. Это очень большой успех нашей науки»,— сообщил заместитель главы РЖД, главный инженер Валерий Танаев.
Следующий этап будет посвящен циклу приемочных испытаний. Компания планирует его завершить к началу зимы.
Денис Петров