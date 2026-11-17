В Татарстане 18 ноября ожидается до +2 градусов
В Татарстане ночью 18 ноября температура воздуха составит 0…5 градусов, днем — от 1 до +2 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
В республике будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточный, южный, 4–9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
В Казани осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до 1…3 градусов, днем составит 0…+2 градуса. Ветер юго-восточный, южный, 4–9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с.