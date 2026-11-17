В Кировской области мошенники похитили у семьи 4,2 млн рублей
Они представились сотрудниками службы безопасности
В Слободском мошенники обманом похитили у семьи 4,2 млн руб., $1,2 тыс. и ювелирные изделия стоимостью 470 тыс. руб. Полиция установила личность девушки, которая забрала часть ценностей, сообщила пресс-служба УМВД по Кировской области.
По данным полиции, 17-летнему подростку позвонили от имени компании по замене домофонов и попросили сообщить код из СМС. Затем с ним связались якобы следователь и сотрудник службы безопасности. Они убедили потерпевшего, что ему необходимо передать через курьеров все домашние ценности, чтобы избежать уголовной ответственности.
Следуя инструкциям мошенников, молодой человек сначала отдал неизвестному мужчине 4,1 млн руб., а на следующий день передал девушке остальные деньги, валюту и украшения. Пропажу обнаружил отец подростка и обратился в полицию.
Оперативники установили, что курьером оказалась 20-летняя жительница Вятских Полян. По версии полиции, она сама стала жертвой мошенников: под угрозой уголовного преследования ее убедили приехать в Слободской под видом внештатного сотрудника ФСБ, забрать ценности и доставить их другому курьеру в Казань.
После поездки девушка рассказала о случившемся родственникам, а затем обратилась в полицию и передала деньги и украшения.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере). Следствие устанавливает личность второго курьера и проверяет причастность девушки к другим преступлениям. Изъятые деньги и украшения планируют вернуть владельцу.