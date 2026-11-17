По данным полиции, 17-летнему подростку позвонили от имени компании по замене домофонов и попросили сообщить код из СМС. Затем с ним связались якобы следователь и сотрудник службы безопасности. Они убедили потерпевшего, что ему необходимо передать через курьеров все домашние ценности, чтобы избежать уголовной ответственности.