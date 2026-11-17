В Башкирии ожидаются мокрый снег и туман
18 ноября Башкирии ожидается облачная погода и мокрый снег, сообщает Башгидрометцентр. В некоторых районах республики возможен туман, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, днем в юго-восточных районах — до 14 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до -4…+1°, днем повысится до +3°.
На некоторых участках дорог ухудшится видимость из-за тумана и осадков до 500 м и менее.
В Уфе синоптики прогнозируют облачную погоду со снегом. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью будет около 0°, днем — до +2°.