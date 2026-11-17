Более половины опрошенных жителей Казани используют нейросети в работе
В Казани 52% опрошенных жителей применяют нейросети для выполнения рабочих задач. Из них 16% отметили, что благодаря искусственному интеллекту стали больше зарабатывать, сообщила пресс-служба «Авито Работа».
Согласно исследованию, 15% респондентов используют нейросети ежедневно, еще 37% — время от времени. При этом 14% обращаются к ним только для личных целей или учебы.
Чаще всего нейросети применяют для поиска информации, изучения инструкций и освоения новых навыков — об этом сообщили 46% работающих с ИИ респондентов. Еще 32% используют их для подготовки, редактирования и перевода текстов, 29% — для создания и обработки изображений, видео и аудио.
Кроме того, 27% опрошенных работают с помощью нейросетей с таблицами и данными, 20% используют их для планирования задач, а 19% — для поиска идей и разработки концепций.