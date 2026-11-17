Чаще всего нейросети применяют для поиска информации, изучения инструкций и освоения новых навыков — об этом сообщили 46% работающих с ИИ респондентов. Еще 32% используют их для подготовки, редактирования и перевода текстов, 29% — для создания и обработки изображений, видео и аудио.