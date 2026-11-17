По ее словам, ребенок появился на свет в результате экстренного кесарева сечения из-за тяжелой преэклампсии у матери. Девочку сразу поместили в высокотехнологичный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В стационаре она провела чуть больше четырех месяцев — сначала в реанимации, затем в отделении патологии новорожденных, передает ТАСС.