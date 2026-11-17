В Москве выходили новорожденную весом 330 граммов
Врачи Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» выходили девочку, родившуюся с весом 330 г и ростом 25 см. Это самый маленький вес среди недоношенных новорожденных в столице за последние пять лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, ребенок появился на свет в результате экстренного кесарева сечения из-за тяжелой преэклампсии у матери. Девочку сразу поместили в высокотехнологичный бокс и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В стационаре она провела чуть больше четырех месяцев — сначала в реанимации, затем в отделении патологии новорожденных, передает ТАСС.
За четыре месяца малышка набрала вес до 2 кг и смогла отправиться домой. Сейчас за ее развитием наблюдают специалисты центра ранней помощи. Как отметила Анастасия Ракова, столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, а проект «Ранняя помощь» объединяет медицинский, социальный и образовательный контуры поддержки.