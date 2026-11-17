Татарстан и Китай запустят совместные образовательные программы в 2027 году
Первые образовательные программы Российско-Китайского университета перспективных технологий CRUTech планируют запустить в 2027 году. Проект объединит 11 вузов Татарстана и 14 университетов китайской провинции Шаньдун, сообщила пресс-служба АНО «Дирекция международных программ».
На первом этапе сотрудничество охватит математику, прикладную информатику, биологию и медицину. Программы планируют разработать совместно с Циндаоским технологическим университетом и другими вузами провинции Шаньдун.
В перспективе партнерство охватит инженерные специальности, IT, энергетику, агрономию и медицину. Проект также предусматривает создание совместных институтов и исследовательских центров, разработку образовательных программ и проведение научных исследований.
Опорными университетами станут Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет.