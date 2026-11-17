Импорт автомобилей через Белоруссию сократился на 8,4%
Белоруссия теряет статус ключевого автомобильного хаба для России. Доля страны в утильсборе уменьшилась с 42,2% до 19,8%, сообщают «Известия». За январь–август поставки через Белоруссию упали на 8,4%, до 16,4 тыс. машин.
Причина — ужесточение требований к утильсбору и более строгий контроль за оформлением автомобилей через ЕАЭС. Импортеры переориентируются на альтернативные маршруты: прямые поставки из Китая и транзит через Киргизию.
Смена логистики может привести к росту цен. Премиальные автомобили подорожают на 5–15%, массовые модели — на 3–8%. Участники рынка ожидают дальнейшего перераспределения потоков.