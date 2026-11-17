Продавца мебели в Уфе осудили за мошенничество
Калининский районный суд Уфы приговорил 45-летнюю местную предпринимательницу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, признав ее виновной в мошенничестве (чч. 2-4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимая с декабря 2022 года по январь 2025 года приняла от 16 клиентов более 7,5 млн руб. для приобретения кухонных гарнитуров, но мебель не поставила.
Суд установил, что обвиняемая изначально не планировала исполнять договорные обязательства. Полученные деньги она использовала по своему усмотрению.
В ходе судебного разбирательства подсудимая не признала вину и не возместила причиненный потерпевшим ущерб.