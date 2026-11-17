Тольяттинская школа заплатит 350 тыс. рублей за травму подростка
Он повис на турнике и рухнул вместе со шведской стенкой
Прокуратура Комсомольского района Тольятти через суд добилась компенсации для школьника, пострадавшего в спортзале. Как сообщает надзорное ведомство, образовательное учреждение выплатит ребенку 350 тыс. рублей морального вреда.
Инцидент произошел во внеурочное время. Подросток зашел в спортзал и с разрешения учителя физкультуры решил позаниматься на турнике. Снаряд крепился к шведской стенке, которая не выдержала нагрузки и обрушилась вместе с учеником. В результате падения школьник получил травмы.
После проверки прокуратура направила в суд иск о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Требования надзорного органа были удовлетворены: суд обязал заведение выплатить ребенку 350 тыс. рублей. Решение исполнено в полном объеме.