Инцидент произошел во внеурочное время. Подросток зашел в спортзал и с разрешения учителя физкультуры решил позаниматься на турнике. Снаряд крепился к шведской стенке, которая не выдержала нагрузки и обрушилась вместе с учеником. В результате падения школьник получил травмы.