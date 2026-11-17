В Самарской области проверяют информацию о неправомерных действиях тренера по сумо
Прокуратура Красноярского района организовала проверку соблюдения федерального законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Поводом стала размещенная в интернете информация о неправомерных действиях тренера по сумо. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как уточняют в надзорном ведомстве, во время мониторинга интернета прокуратура обнаружила публикацию, в которой говорилось о «возможных неправомерных действиях тренера по сумо» при преподавательской деятельности.
В органы прокуратуры ранее обращения с такой информацией не поступали. По результатам проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.